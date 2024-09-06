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لبنان

خبير انتخابي ينصح "المستقلّين": "إياكم وهذا الحزب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-09-2024 | 01:45
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نصح خبير إحصائي إنتخابي عددا من الشخصيات السياسية المناطقية المستقلة، بعدم تكرار أخطاء إنتخابات العام 2022 ، عندما شكلوا رافعة لحواصل غيرهم في اللوائح، حيث نجح الحزبي على اللائحة ورسب المستقل في عدة دوائر .
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المرجع الإحصائي أبلغ جميع الذين يسعى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اليوم للتواصل معهم والتقرب منهم كبديل عن حليف إستراتيجي، أنهم لن ينجحوا في الدورة المقبلة إلا إذا كانوا ضمن لائحة من صنيعتهم ويكونوا هم فيها الأوائل والأقوياء، وحتى المقاعد السهلة في اللائحة يجب أن يكون المرشحون عليها تابعين لهم أو مقربين منهم .
المصدر ختم: لا تخدعكم المظاهر وهذا التقرب .كل حزب يتقرب منكم، له مصلحة إنتخابية معكم وليس لكم .


المصدر: لبنان 24

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