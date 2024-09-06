رفع الدعم عن ربطة الخبز اقترب.. وآلية لدعم الأسر الفقيرة

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في منتصف أيلول الحالي من المتوقع ان يتم رفع الدعم كلياً عن الخبز حيث سيُصبح سعر الربطة (وزن 820 غراماً) 70 ألف ليرة، الأمر الذي ستُعاني منه خاصة الطبقات الفقيرة، فهل من حلول لتجنب هذا الارتفاع؟يقول رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في هذا الإطار لـ "" إن "الاتحاد طالب بأن يتم إعطاء العائلات الفقيرة المُسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية في "مشروع الأسر الأكثر فقرا" او برنامج "أمان" بطاقات تموينية أو بمثابة بدل مالي في مُقابل رفع الدعم عن الطحين".ولفت في الوقت نفسه إلى ان "عملية استمرار دعم الطحين بشكل عشوائي يستفيد منه غير اللبنانيين ولاسيما النازحين السوريين والعمال الآسيويين وغيرهم، حيث قدرت بعض المصادر ان 600 ألف شخص غير لبناني يستفيد يوميا من ربطة الخبز المدعومة لذا من الأفضل ان يستمر الدعم "مقوننا" للطبقات الفقيرة".وأكد ان "الاتحاد العمالي سيجري مروحة من الاتصالات مع المعنيين وعلى رأسهم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، كما يُنسق مع نقابات الأفران لمعالجة هذا الموضوع".