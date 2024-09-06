Advertisement

لبنان

ماذا وراء إستهداف "حزب الله" لنؤوت مردخاي لأوّل مرّة؟

Lebanon 24
06-09-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1243434-638612091827167480.JPG
Doc-P-1243434-638612091827167480.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان لافتاً يوم أمس قيام "حزب الله" بقصف مستوطنة نؤوت مردخاي لأوّل مرّة منذ 8 تشرين الأوّل بصواريخ "الكاتيوشا" ردّاً على استشهاد مواطنة في بلدة قبريخا.
وأوضح مرجع عسكريّ في هذا السياق، أنّ "حزب الله" لم يستهدف مدنيّاً إسرائيليّاً مقابل إستشهاد إحدى السيّدات في قبريخا، وإنّما وسّع رقعة قصفه وضرب مستوطنة جديدة ليس بهدف قتل المدنيين الإسرائيليين بل  تهجيرهم.
Advertisement
وأضاف أنّ إسرائيل تعتبر أنّ أيّ إستهداف للمدنيين هو رسالة حرب، لذلك، يعمد "الحزب" إلى قصف مستوطنات جديدة كيّ لا يخرج عن "قواعد الإشتباك"، وبهدف دفع الإسرائيليين النازحين إلى الضغط على الحكومة الإسرائيليّة لإنهاء الحرب.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:25 | 2024-09-06
05:20 | 2024-09-06
05:15 | 2024-09-06
05:00 | 2024-09-06
04:52 | 2024-09-06
04:46 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24