أسعار البنزين انخفضت صباح اليوم... كم أصبحت؟

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انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 34000 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان 33000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 13000، أما سعر الغاز فبقي مستقرا.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:- بنزين 95 أوكتان: 1483000 ليرة لبنانية.- بنزين 98 أوكتان: 1523000 ليرة لبنانية.- المازوت: 1366000 ليرة لبنانية.- الغاز: 913000 ليرة لبنانية.