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لبنان

أسعار البنزين انخفضت صباح اليوم... كم أصبحت؟

Lebanon 24
06-09-2024 | 02:18
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انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 34000 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان 33000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 13000، أما سعر الغاز فبقي مستقرا.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1483000 ليرة لبنانية.
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- بنزين 98 أوكتان: 1523000 ليرة لبنانية.

- المازوت: 1366000 ليرة لبنانية.

- الغاز: 913000 ليرة لبنانية.
 
 
 

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