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لبنان

حمية عرض مع وفد بلدية الشويفات شؤوناً إنمائية

Lebanon 24
06-09-2024 | 02:27
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه  في الوزارة، وفداً من بلدية الشويفات، في حضور مدير مكتب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال إرسلان أكرم مشرفيه، رئيس البلدية نضال الجردي وعدد من أعضائها، رئيس دائرة الشويفات في الحزب الديمقراطي رشاد أبو فرج، حيث تم البحث في شؤون إنمائية مناطقية، تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل في نطاق بلدية الشويفات.
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وأكد الوزير حمية للوفد أن "الشويفات بموقعها الجغرافي الهام، تستلزم تكامل الأشغال الدورية التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل، مع باقي الإدارات والجهات الأخرى المسؤولة ضمن نطاقها، وذلك كل بحسب مسؤولياتها"، لافتا إلى أن "وزارة الاشغال العامة والنقل حريصة على الاستمرار في القيام بواجباتها، وذلك ضمن نطاق صلاحياتها دون أي تأخير أو إبطاء، وفقاً للاعتمادات المتوفرة لديها"، مشيراً إلى أن "التوجيهات معطاة لوضع الإمكانات كافة وبذل كل الجهود، لما فيه الصالح العام لجميع أهالي الشويفات وجوارها".

بدوره شكر وفد البلدية للوزير حمية استقباله، مؤكداً أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، عملت بعد تولي الوزير مهامه، على حل قضايا عدة عالقة ومزمنة مع بعض المرافق التابعة لها"، لافتاً إلى أن "البلدية ستتواصل مع  الإدارات والجهات المعنية، ضمن سياق تفعيل التكامل المشار إليه أعلاه".
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