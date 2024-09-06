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لبنان

أبو حيدر عقد اجتماعا تنسيقيا تحضيرا للمشاركة في معرض اكسبو اليابان

Lebanon 24
06-09-2024 | 03:46
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استقبل المدير عام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر في مكتبه في الوزارة، رئيس نقابة تكنولوجيا التربية النقيب ربيع بعلبكي ورئيس جمعية LEBA-JICA  كمال المقداد ورئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث رضوان شعيب.
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تم البحث خلال الاجتماع، بحسب بيان، في "المشاركة اللبنانية الرسمية للحضور في معرض اكسبو اليابان 2025 الدولي، وذلك عبر تعاون اقطاب المجتمع المدني الرقمي المتخصص، بخاصة لناحية تشجيع الابتكارات والاختراعات والحلول والمنتوجات اللبنانية، عبر رواد الاعمال الشابة التي سيفتح لها باب المشاركة في اكسبو اليابان، لما له من اهمية على مستوى الانتشار العالمي واستثمار وتوجرة الابتكارات اللبنانية، ما يؤثر مباشرة على تشجيع الاقتصاد المنتج ورفع مؤشر الابتكار والاقتصاد الرقمي".

يذكر أن "النقابة والجمعيات كانت قد سجلت نجاحا ملفتاً خلال اكسبو دبي ٢٠٢٠ بدعم رئاسة الحكومة وبعثة لبنان الى اسبوع الإبتكار والمعرفة آنذاك، وقد كان لوزارة الاقتصاد المنسقة الرسمية  للحضور والمشاركة اللبنانية عبر قيادة ورؤية مديرها العام الذي رغم كل الظروف التي تعصف بلبنان قرر مشاركة لبنان وعدم غيابه عن  الحضور الهام في مثل هذه المحافل العالمية".

واتفق المجتمعون على "الخطوات العملية والتحضيرية ليكون حضور لبنان مشرفاً، وبخاصة لقطاع التكنولوجيا والتربية والتعليم والابتكارات الوطنية الواعدة ".

لبنان

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