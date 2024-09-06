Advertisement

لبنان

أمطارٌ ورياح ناشطة وخلايا رعديّة... هكذا سيكون الطقس في الأيّام المُقبلة

Lebanon 24
06-09-2024 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1243482-638612166633897274.jpg
Doc-P-1243482-638612166633897274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما بالاجمال مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية، ودون تعديل بدرجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة  في المناطق الداخلية، يرافقها خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
Advertisement
 
 
وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال البحر الأسود حتى نهاية الاسبوع حيث يعود إلى الاستقرار تدريجيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول  في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و  31 درجة وفي زحلة بين  16  و  33 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:
 
غائم جزئيا صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الجنوبية، وتكون  الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة.
السبت:
 
غائم بالاجمال مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية، ودون تعديل بدرجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة في المناطق الداخلية يرافقها خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
الأحد: 
 
غائم جزئيا مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال ودون تعديل على الساحل وفي الداخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
الإثنين:
 
غائم جزئيا بالاجمال وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الساحل وعلى الجبال، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
 
-الحرارة على الساحل من 17 الى 31 درجة،  فوق الجبال من 17 إلى 25 درجة،  في الداخل من  17 إلى 33 درجة.
-الرياح السطحية:   غربية الى جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعية ليلا ، تنشط أحيانا خاصة في المناطق الشمالية سرعتها بين 15  و 40 كم/س .
-الانقشاع:   متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:   بين 60 و  80%
-حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا ( ارتفاع الموج حوالي 0.5 متر)، حرارة سطح الماء: 30 درجة..
-الضغط الجوي:   758 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6،14
-ساعة غروب الشمس:  18،59
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:25 | 2024-09-06
05:20 | 2024-09-06
05:15 | 2024-09-06
05:00 | 2024-09-06
04:52 | 2024-09-06
04:46 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24