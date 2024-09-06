Advertisement

لبنان

ذهبيتان وبرونزيتان لبعثة المبارزة الى بطولة غرب آسيا بالاردن

Lebanon 24
06-09-2024 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1243484-638612168787312489.jpg
Doc-P-1243484-638612168787312489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادت بعثة منتخب لبنان للمبارزة، التي شاركت في بطولة غرب آسيا لفئة مواليد الـ13، 15 و17 سنة وما دون، والتي اجريت في العاصمة الأردنية عمان، بميداليتين ذهبيتين لغبريال نعمه الذي حل في المرتبة الاولى في كل من سيف المبارزة والحسام لمن هم في سن الـ13 سنة وما دون، الى ميداليتين برونزيتين لساشا سلامة في الفردي وأخرى لفريق الذكور.
Advertisement

وتفوق غبريال على 26 لاعبا في فئة سيف المبارزة، واحرز اللقب بفوزه في المباراة النهائية على اللاعب الكويتي خالد الهولي 8-5.

اما في فئة الحسام فقد تفوق على 12 لاعبا، واحرز اللقب بفوزه في المباراة النهائية على اللاعب الاردني قيس الخطيب 8-6.

هذا واحرز الفريق اللبناني المؤلف من غبريال نعمه، جيريمي طانيوس ومارك باسيل الميدالية البرونزية في الحسام للفرق لمن هم في سن 15 سنة وما دون.

وفي فئة الاناث 17 سنة وما دون لسيف المبارزة، احرزت ساشا سلامة الميدالية البرونزية وحلّت ثالثة بين اللاعبات ال19 اللواتي شاركن في هذه الفئة.

وكان شارك كل من جيريمي طانيوس، مارك باسيل، انطوني باسيل ووندي سليمان في البطولة الى جانب غبريال وساشا ولكنهم لم يتمكنوا من الفوز بميدالية فردية.

ترأس الوفد المدرب الوطني محمود علي احمد ورافقه عدد من الاهل.

وهنأ رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة المحاضر الاولمبي جهاد سلامة وسائر اعضاء الاتحاد الفائزين، واثنوا على جهودهم. وتوجهوا بالشكر للمدرب علي احمد وللأهالي.

لبنان

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:25 | 2024-09-06
05:20 | 2024-09-06
05:15 | 2024-09-06
05:00 | 2024-09-06
04:52 | 2024-09-06
04:46 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24