ذهبيتان وبرونزيتان لبعثة المبارزة الى بطولة غرب آسيا بالاردن

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عادت بعثة منتخب لبنان للمبارزة، التي شاركت في بطولة غرب آسيا لفئة مواليد الـ13، 15 و17 سنة وما دون، والتي اجريت في العاصمة الأردنية عمان، بميداليتين ذهبيتين لغبريال نعمه الذي حل في المرتبة الاولى في كل من سيف المبارزة والحسام لمن هم في سن الـ13 سنة وما دون، الى ميداليتين برونزيتين لساشا سلامة في الفردي وأخرى لفريق الذكور.وتفوق غبريال على 26 لاعبا في فئة سيف المبارزة، واحرز اللقب بفوزه في المباراة النهائية على اللاعب الكويتي خالد الهولي 8-5.اما في فئة الحسام فقد تفوق على 12 لاعبا، واحرز اللقب بفوزه في المباراة النهائية على اللاعب الاردني قيس الخطيب 8-6.هذا واحرز الفريق اللبناني المؤلف من غبريال نعمه، جيريمي طانيوس ومارك باسيل الميدالية البرونزية في الحسام للفرق لمن هم في سن 15 سنة وما دون.وفي فئة الاناث 17 سنة وما دون لسيف المبارزة، احرزت ساشا سلامة الميدالية البرونزية وحلّت ثالثة بين اللاعبات ال19 اللواتي شاركن في هذه الفئة.وكان شارك كل من جيريمي طانيوس، مارك باسيل، انطوني باسيل ووندي سليمان في البطولة الى جانب غبريال وساشا ولكنهم لم يتمكنوا من الفوز بميدالية فردية.ترأس الوفد المدرب الوطني محمود علي احمد ورافقه عدد من الاهل.وهنأ رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة المحاضر الاولمبي جهاد سلامة وسائر اعضاء الاتحاد الفائزين، واثنوا على جهودهم. وتوجهوا بالشكر للمدرب علي احمد وللأهالي.