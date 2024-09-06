أعلن "الحزب" في بيان أنّه عند الساعة 09:30 من صباح اليوم الجمعة، استهدف بمحلقة انقضاضية موقع معيان باروخ الإسرائيلي.

ولفت البيان إلى أن المحلقة أصابت هدفها بدقة.