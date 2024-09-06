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لبنان

عملية لـ"الحزب" بمحلقة انقضاضية.. هذا ما استهدفه صباح اليوم

Lebanon 24
06-09-2024 | 04:07
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أعلن "الحزب" في بيان أنّه عند الساعة 09:30 من صباح اليوم الجمعة، استهدف بمحلقة انقضاضية موقع معيان باروخ الإسرائيلي.
 
ولفت البيان إلى أن المحلقة أصابت هدفها بدقة.
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