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لبنان

شعبة المعلومات أوقفت شخصين انتحلا صفة أمنيّة

Lebanon 24
06-09-2024 | 04:11
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
 
" في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة رصدت شعبة المعلومات عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة بطاريات مخصصة لتوليد الطاقة الشمسية من الشركات بطريقة احتيالية. وآخرها بتاريخ 22-7-2024 حيث ادعى صاحب شركة أنه ورد اتصال الى شركته من شخص انتحل صفة امنية، وطلب /4/ بطاريات نوع "ليثيوم" بقيمة /6,000/ دولار أميركي وتسليمه اياها في محلة الشرحبيل- صيدا، حيث قام عامل في الشركة بتسليمها لشخص توارى عن الانظار دون دفع ثمنها.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوياتهم، ومن بينهم كل من:

ن. ح. (مواليد عام 1977، لبناني)
ا. ض. (مواليد عام 1966، لبناني)
 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الأول بكمين محكم في محلة قصقص، ومداهمة مكان اختباء الثاني في محلة صور وتوقيفه، وبتفتيشهما ضبط بحوزة الاول مبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بالإشتراك مع شخص ثالث بتنفيذ عمليات سرقة بطاريات بطريقة احتيالية، بالإضافة الى تنفيذهم عملية سرقة من محل معد لبيع الدواجن بالطريقة ذاتها.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث".
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