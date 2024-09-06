شهادة الدكتوراه في البيولوجيا لحسين نجيب الدين في كندا

Advertisement

نال الطالب حسين عدنان نجيب الدين من بلدة جباع الجنوبية شهادة الدكتوراة في البيولوجيا من كلية الطب في جامعة شيربروك الكندية على أطروحته، بعنوان "تأثير مادة الصوديوم على بطانات شرايين القلب عند الرجال والنساء".واشار الى انه "بعد جهود بحثية مثمرة توصل الى إكتشاف مهم حول إختلاف تأثير مادة الصوديوم على بطانات شرايين القلب عند الرجال، وعند النساء مما سيحتم على الشركات المنتجة لأدوية الضغط والسكري إنتاج أنواع جديدة منها تراعي هذه الفروقات لتكون أكثر فعالية".