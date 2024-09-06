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لبنان

نقابة المخابز نوهت بالاتفاقية بين وزارة الاقتصاد ومكتب الحبوب والشمندر السكري

Lebanon 24
06-09-2024 | 04:42
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عقد المكتب التنفيذي لنقابة المخابز في بيروت وجبل لبنان اجتماعا في مكتب النقابة برئاسة شحادة المصري وحضور الأعضاء، وبحث في الاتفاقية التي جرت في وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري عصام ابو جودة .
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واكد في بيان "أهمية الاتفاقية لتحقيق مكاسب العمال، وبخاصة أنها المرة الأولى التي تنص فيها  على تطبيق قانون العمل اللبناني على عمال المخابز والافران، وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي وبالاجر الفعلي الذي يتقاضونه، وتأمين فرص عمل للشباب الراغبين بالعمل في القطاع وبخاصة في هذه الظروف الراهنة، ونتيجة تحمل المسؤولية والتعاون والجهود المبذولة من جميع الأطراف في اللجنة".             

واعلن ان "المصري سيعقد مؤتمرا صحافيا ظهر الثلثاء 10 الحالي، في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان - الكولا - وطى المصيطبة قبالة محطة الزهيري الطبقة الثالثة".   
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