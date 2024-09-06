محفوض للأساتذة: لا تدخلوا الصفوف قبل تحقيق المطالب

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دعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى الإفراج عن مجلس الإشراف، والتجديد لبروتكول المتقاعدين التي تنتهي مدته في الـ 30 من الجاري ودعم وتحسين صندوق المتقاعدين.وأشار في حديث لـ "صوت لبنان" إلى زيادة بعض المدارس الأقساط المدرسية ما يقارب 150 % من دون أن تجتمع مع الهيئة التعليمية.واعتبر محفوض ان انخفاض المستوى التعليمي في القطاعين العام والخاص هو بسبب هجرة النخب من الأساتذة إلى الدول العربية، داعيا الأساتذة إلى عدم الدخول إلى الصفوف قبل تحقيق المطالب.