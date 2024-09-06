Advertisement

لبنان

الابيض يطلق الاثنين المرحلة الأولى من برنامج "رعاية"

Lebanon 24
06-09-2024 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1243527-638612204060423488.jpg
Doc-P-1243527-638612204060423488.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يطلق وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض ، في إطار خطة وزارة الصحة العامة الهادفة لتمكين المواطن اللبناني من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، المرحلة الاولى من برنامج "رعاية" الممول بقرض من البنك الدولي ،في مؤتمر صحفي يعقده في الثانية من بعد ظهر الاثنين المقبل الواقع فيه التاسع من أيلول الجاري، ويهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة مجانية للمستفيدين من برنامج "أمان".
Advertisement

سيستفيد من برنامج "رعاية" في هذه المرحلة الاولى نحو 210,000 فرد من المسجلين ضمن برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية "أمان"، حيث سيكون لهم حرية اختيار مركز من بين مراكز الرعاية الصحية الأولية المشاركة في البرنامج والأقرب إلى مكان سكنهم.   

الجدير ذكره أن برنامج رعاية يهدف إلى تعزيز الخطوات لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، عبر تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية مجانًا للفئات اللبنانية الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال دون سن الثامنة عشرة وذوي الاحتياجات الخاصة. 

يشمل برنامج "رعاية" تقديم الخدمات التالية:

1. زيارات الاستشارة الطبية، بما في ذلك الرعاية الوقائية ومتابعة الحالات الحادة والمزمنة.

2. الفحوصات الاستشارية والتشخيصية وفقًا للبروتوكولات المعتمدة.

3. رعاية ما قبل وبعد الولادة للنساء الحوامل.

4. توفير الأدوية الأساسية واللقاحات مجاناً.

5. خدمات الصحة المجتمعية.

وكانت الوزارة قد بدأت البارحة بتوجيه رسائل نصية للمستفيدين من المرحلة الأولى من برنامج "رعاية" وهي تدعوهم  إلى المسارعة في التسجيل لحجز مكانهم والاستفادة من خدمات البرنامج الممتدة على سنة كاملة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:49 | 2024-09-06
10:45 | 2024-09-06
10:42 | 2024-09-06
10:10 | 2024-09-06
10:04 | 2024-09-06
10:03 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24