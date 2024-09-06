الابيض يطلق الاثنين المرحلة الأولى من برنامج "رعاية"

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يطلق وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض ، في إطار خطة وزارة الصحة العامة الهادفة لتمكين المواطن اللبناني من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، المرحلة الاولى من برنامج "رعاية" الممول بقرض من البنك الدولي ،في مؤتمر صحفي يعقده في الثانية من بعد ظهر الاثنين المقبل الواقع فيه التاسع من أيلول الجاري، ويهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة مجانية للمستفيدين من برنامج "أمان".سيستفيد من برنامج "رعاية" في هذه المرحلة الاولى نحو 210,000 فرد من المسجلين ضمن برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية "أمان"، حيث سيكون لهم حرية اختيار مركز من بين مراكز الرعاية الصحية الأولية المشاركة في البرنامج والأقرب إلى مكان سكنهم.الجدير ذكره أن برنامج رعاية يهدف إلى تعزيز الخطوات لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، عبر تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية مجانًا للفئات اللبنانية الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال دون سن الثامنة عشرة وذوي الاحتياجات الخاصة.يشمل برنامج "رعاية" تقديم الخدمات التالية:1. زيارات الاستشارة الطبية، بما في ذلك الرعاية الوقائية ومتابعة الحالات الحادة والمزمنة.2. الفحوصات الاستشارية والتشخيصية وفقًا للبروتوكولات المعتمدة.3. رعاية ما قبل وبعد الولادة للنساء الحوامل.4. توفير الأدوية الأساسية واللقاحات مجاناً.5. خدمات الصحة المجتمعية.وكانت الوزارة قد بدأت البارحة بتوجيه رسائل نصية للمستفيدين من المرحلة الأولى من برنامج "رعاية" وهي تدعوهم إلى المسارعة في التسجيل لحجز مكانهم والاستفادة من خدمات البرنامج الممتدة على سنة كاملة.