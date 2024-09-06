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لبنان

الخولي: بيان مكتب سلامة استفزاز للبنانيين

Lebanon 24
06-09-2024 | 05:20
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انتقد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، ما صدر عن المكتب الإعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، واعتبر أن "الرد يشكل استفزازاً للشعب اللبناني وتهديداً غير مباشر للسلطة القضائية والإعلامية، وكذلك لباقي الأجهزة المعنية في استكمال التحقيقات مع المتهم سلامة". وأكد أن "مثل هذه التصرفات تقوض التحقيقات الجارية في سوء السلوك المالي المزعوم لسلامة".
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وقال : "من غير اللائق أن يستخدم المتهم مكتباً إعلامياً لإصدار تصريحات تهديدية توحي بوجود قاعدة شعبية".
وأكد أن "سلامة له الحق في التمثيل القانوني لكن تصرفات المكتب الإعلامي تشكل تدخلاً غير مقبول في العملية القضائية". وحث الخولي "النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن المكتب الإعلامي".
ودعا "جميع الجهات المعنية إلى التزام الحياد والموضوعية في هذه القضية، والسعي لتحقيق العدالة والإنصاف للشعب اللبناني الذي عانى من تداعيات الفساد المالي لفترة طويلة ودفع فيها اثمانا غالية". (الوكالة الوطنية)
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