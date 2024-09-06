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لبنان

لسائقي الشاحنات.. إليكم هذا القرار الذي سيُطبق بدءاً من الإثنين

Lebanon 24
06-09-2024 | 05:44
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أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده وبعد تلقيه عدة شكاوى حول توقيت سير الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولي وزحمة السير التي تسببها بتوقيتها الحالي، أنه تقرر وبعد التنسيق مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، ومع المدير الإقليمي للأشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحادة، تعديل توقيت السير للشاحنات كافة بما فيها شاحنات النقل بالعبور "الترانزيت" على طريق ضهر البيدر الدولي بدءًا من صباح يوم الاثنين 9 الجاري بحيث أصبح من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر للشاحنات المتوجهة من بيروت نحو البقاع، ومن الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا للشاحنات المتوجهة من البقاع نحو بيروت.
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