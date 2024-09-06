سليمان دعا الى مبادرة لانشاء منطقة اقتصادية عربية مشتركة بالتنسيق مع بارنييه

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(الوكالة الوطنية)

ذكّر الرئيس العماد ميشال سليمان باللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه عام 2012 مشيرا إلى الخبر الذي وزع في حينه وجاء فيه: "استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في القصر الجمهوري في بعبدا، بعد ظهر اليوم، المفوض الاوروبي المسؤول عن الاسواق الداخلية ميشال بارنييه، وتناول معه العلاقات الاقتصادية القائمة بين لبنان والاتحاد الاوروبي.واقترح بارنييه على الرئيس سليمان نظرا لموقعه الداخلي والاقليمي المبادرة مع دول عربية لانشاء منطقة اقتصادية مشتركة، مبديا استعداد الاتحاد للمساعدة التقنية لقيام هذه المنطقة التي تشكل نواة لسوق عربية مشتركة".وعلق الرئيس سليمان بالقول: "حصل هذا اللقاء في بعبدا في كانون الاول ٢٠١٢ وتعذر تنفيذ الاقتراح بسبب اضطراب العلاقات العربية - العربية في حينه والربيع العربي. من المفيد بعد انتخاب الرئيس العتيد ان يقوم لبنان بمحاولة لاطلاق المشروع بالتنسيق مع رئيس حكومة فرنسا ميشال بارنييه".