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لبنان

ياسين: ضرورة أن يغلب بعض الفرقاء فطرتهم الوطنية على غريزتهم المذهبية

Lebanon 24
06-09-2024 | 07:01
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رأى رئيس لقاء "علماء صور ومنطقتها" العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة "ضرورة أن يغلب بعض الفرقاء فطرتهم الوطنية على غريزتهم المذهبية والطائفية والمناطقية والمصلحية الخاصة عبر الجلوس إلى طاولة حوار تخرج لبنان من مستنقع التبعية التي تفتعل الأزمات ويعود وطنا للإنسان ورسالة تعايش وطاولة للتلاقي الحضاري".
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وأضاف: "أن واقع الوحدة الوطنية الذي أنتج قوة لبنان المتمثلة بالقاعدة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، لن تغيره أصوات النشاز التي تخدم بعض السفارات الغربية".
وأضاف: "أننا مع محاسبة كل الضالعين في الفساد الذي أوصل البلد إلى الإفلاس، ولكن أن لا تكون المحاسبات سياسية وإعلامية وانتقائية لخدمة بعض الفرقاء السياسيين، بل أن تكون شاملة دون سقف أو تدخلات داخلية وخارجية".
وتابع ياسين: "نؤكد أن إسناد جبهة غزة هو دفاع عن لبنان، ومن الحماقة ترك النار تحرق بيت الجار ولا يحرك المرء ساكنا".
(الوكالة الوطنية)
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