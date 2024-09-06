أهالي الناقورة وحناويه يحيون الاحتفال التأبيني للشهيدين حسين وعلي مهدي

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أحيا أهالي بلدتي الناقورة وحناويه الاحتفال التأبيني" لشهيدي الغدر "حسين مهدي مهدي وعلي يوسف مهدي اللذين قضيا بغارة مسيرة استهدفت سيارتهما منذ أيام، بحضور جمع من العلماء، فاعليات وشخصيات، رؤساء مجالس بلدية واختيارية إلى جانب عائلتي الشهيدين، وحشد من أهالي البلدتين والقرى المجاورة.وافتتح الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم، فيما تقبل ذوو الشهيدين التعازي والمواساة من المشاركين. (الوكالة الوطنية)