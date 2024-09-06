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لبنان
بالصورة.. العدوّ الإسرائيلي يستهدف منزلاً في الجنوب
Lebanon 24
06-09-2024
|
07:37
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن العدوّ الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة عيترون ما أدى إلى تدميره بالكامل.
وبحسب المعلومات الأولية لا يوجد إصابات.
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عيترون
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