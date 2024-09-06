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لبنان

سنترال كوثرية السياد عاد الى الخدمة بعد اصلاح "اوجيرو" للاعطال

Lebanon 24
06-09-2024 | 07:47
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أنجزت الفرق الفنية في هيئة "اوجيرو" اصلاح الاعطال التي طرأت على سنترال كوثرية السياد، والتي عانى منها مشتركو خدمة الانترنت الـDSL على مدى الاسبوعين الماضيين في بلدات الدوير، كوثرية السياد، الشرقية وخرطوم. وللغاية تم تركيب مولد كهربائي بقوة 27 KVA سيغذي السنترال عند انقطاع التيار الكهربائي ، اضافة الى معالجة الاعطال التقنية.
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وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحا لدى مئات المشتركين في خدمة الانترنت من اوجيرو ، الذين شكروا المدير العام لاوجيرو المهندس عماد كريديه على اعطائه توجيهاته ورعايته لمعالجة مشكلة سنترال كوثرية السياد. (الوكالة الوطنية)
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