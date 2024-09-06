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لبنان

الحاج حسن جال على مشاريع زراعية في إيطاليا : نعمل على تطوير القطاع في لبنان

Lebanon 24
06-09-2024 | 08:30
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جال وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الموجود في ايطاليا مع وفد مرافق، خلال زيارته لمعهد  CIHEAM Bari ، منظمة البحر الأبيض المتوسط لأبحاث الأعمال الزراعية، على تعاونية مدعومة من المعهد تختص بقطاع القمح تعمل على انتاج وتسويق حبوب القمح ومشتقاته منها الشعير والذرة، بالاضافة الى البقوليات، التعاونية لها سجل حافل في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الناس بما في ذلك الفئات المهمشة حيث تضم ٥٠٠ مزارع تتوزع ادوارهم حول زراعة و حصاد وتوضيب الحبوب و البقوليات ، كما تضم التعاونية الموجودة في غرافيا تحت اسم "سلفيوم" إهراءات لتجميع الحبوب بسعة ٣٥٠٠٠ طن ، التي تعمل ادارة مختصة في التعاونية على تسويقها و بيعها". (الوكالة الوطنية)
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