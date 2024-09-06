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لبنان

حادث سير يوقع قتيلاً وجريحاً في بعلبك (صورة)

Lebanon 24
06-09-2024 | 09:50
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وفاة الشاب ح. ا. وإصابة مواطن من عائلة "ط" جراء اصطدام سيارتهما من نوع BMW بأحد أعمدة الكهرباء على طريق رياق- بعلبك الدولية، قرب مفرق بلدة الطيبة. 
وتولى فريق إسعاف من الصليب الاحمر اللبناني نقلهما إلى مستشفى دار الأمل الجامعي. (الوكالة الوطنية)
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