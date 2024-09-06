وزير العدل عرض مع وفد نقابة خبراء التخمين العقاري أمورا تنظيمية ولوجستية

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استقبل وزير العدل القاضي هنري خوري في مكتبه بالوزارة، في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب والقاضي إيلي الحلو، وفدا من نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان برئاسة النقيب خضر يمّوت، وعضوية: أمين سر النقابة ورئيس لجنة التعليم والثقافة أنطوان غانم، رئيس لجنة الانتسابات أسعد فهد، رئيس لجنة العلاقات العامة والأنشطة جاك خليل والمستشار القانوني للنقابة المحامي محمد يموت.وعرض المجتمعون أمورا تنظيمية ولوجستية، في إطار دعوة خبراء التخمين المسجلين على الجدول للالتحاق بالدورات التأهيلية التي ستُقام بالتنسيق والشراكة مع معهد الدروس القضائية، كما تمّ البحث في المدة الزمنية المطلوبة لهذه الدورات وساعات التدريس والمنهاج المقترح، الى مسائل تنظيمية أخرى من أجل إنجاح الدورات التأهيلية، على أن يبقى التواصل مستمرا بين الطرفين خلال مسار التحضير للدورات. (الوكالة الوطنية)