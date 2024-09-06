عبود زار عثمان وثمن لقوى الامن دورها وانجازاتها

زار النائب جميل عبّود المدير العام لقوى الام الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والشؤون الأمنية في البلاد خصوصا في مدينة طرابلس.

وثمن عبود، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، "الدور الوطني الذي تلعبه المديرية العامة لقوى الأمن وعلى رأسها اللواء عثمان في ضبط الأمن، وتحقيق الإنجازات الأمنية الكبيرة في مكافحة الجرائم، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة". (الوكالة الوطنية)

Advertisement