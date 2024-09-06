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لبنان

قائمقام حاصبيا استقبل قائد الكتيبة الهندية في زيارة تعارف

Lebanon 24
06-09-2024 | 10:49
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استقبل قائمقام حاصبيا رواد سلوم في مكتبه بسرايا حاصبيا، قائد الكتيبة الهندية في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان العقيد آجيت سينغ نيجي، يرافقه وفد أمني لبناني إضافة الى عدد من رتباء الكتيبة، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمه مهامه كقائد للكتيبة الهندية المتمركزة في قرى وبلدات العرقوب الحدودية.
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وعرض المجتمعون الأوضاع الأمنية المستجدة والقصف العشوائي الذي تتعرض له القرى والبلدات الحدودية والتهجير القصري لأبنائها، وتناول البحث المشاكل والصعوبات التي تعترض المزارعين في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وسبل معالجتها بالتنسيق مع قيادة القطاع الشرقي والقيادة العامة في اليونيفيل.
وأعرب نيجي عن تعاطفه مع المواطنين الجنوبيين، آسفا "لاستمرار العمليات العسكرية في الجنوب وتوسع رقعتها"، آملا "التوصل لوقف سريع لإطلاق النار".
وشكر سلوم على "حسن التعاون والإيجابية في التعاطي مع الكتيبة الهندية"، مثمنا دوره "الإيجابي في متابعة المشاريع التي تنفذها السلطات المحلية بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة".
بدوره، شكر قائمقام حاصبيا قائد الكتيبة الهندية على زيارته، متمنيا له التوفيق في مهامه، مثنيا على "الدور الإنساني والإنمائي والخدماتي الذي تقوم به الكتيبة الهندية"، مؤكدا على "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق التام بين كل من قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في ما خص الملف الأمني المستجد على كامل الحدود الجنوبية".
(الوكالة الوطنية)
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