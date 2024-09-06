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لبنان

من الجولان.. إقرأوا ما أعلنه مسؤولٌ إسرائيليّ عن "حزب الله"!

Lebanon 24
06-09-2024 | 11:20
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أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي تقييماً للوضع عند حدود هضبة الجولان مع سوريا، وذلك بمُشاركة قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء أوري غوردين.
وفي تصريحٍ له، قال هاليفي إنّ "الجيش الإسرائيلي يُشكل بشكلٍ كبير على قتال حزب الله"، مشيراً إلى أن إسرائيل استطاعت خلال الشهر الماضي تدمير صواريخ وبنى تحتية لحزب الله بالإضافة إلى قتل عناصر له.
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وذكر هاليفي أن إسرائيل "تستعدّ لتحرّكات هجومية"، وقال: "أعتقد أن هذا المزيج من الهجمات الكبيرة جداً على حزب الله يهدف إلى تقليل التهديدات الموجودة على السكان في الشمال، وفي الجولان أيضاً، وبالتالي الاستعداد للهجوم الأمامي، الذي نتعامل معهُ بشكلٍ كبير". 
 
 
 
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