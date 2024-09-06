صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

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"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام شخص بترويج المواد المخدّرة في مناطق المتن، وبعبدا.على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت عناصر هذا المكتب الى تحديد هويته، ويدعى م. ح. (مواليد عام 1993، لبناني).بتاريخ 2-9-2024 وفي محلة فرن الشباك، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي من توقيفه بالجرم المشهود اثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع "نيسان ميكرا". وبتفتشيه والمركبة الآلية عثرت على كمية من مواد الكوكايين، الماريجوانا وحشيشة الكيف، ومبلغ مالي، وتم حجز السّيّارة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء".