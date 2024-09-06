آخر المعلومات.. ماذا تريدُ أميركا في لبنان؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر دبلوماسية قولها إنّ الإجتماع الأميركي - الإسرائيلي الذي عُقد قبل أيام، شهد محاولة من الفريق الأميركيّ إيجاد ثغرة للدخول إلى أي شكلٍ من أشكال الهدنة أو التهدئة في غزّة، تسمحُ للملف اللبناني بأن يتقدّم على مستوى الرئاسة والحدود معاً.

Advertisement

وأشارت المصادر إلى أن المهمّة الأميركية تهدفُ إلى الوقف التدريجي للتصعيد على الجبهة اللبنانية وفق سيناريو يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يفاوض "تحت النار" ويُخرج لبنان من مأزق الحرب الدائرة وفق اتفاق حدودي يرضي الحزب ويوقع عليه رئيس الجمهورية المُقبل.