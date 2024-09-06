ضجّة.. شركات إسرائيلية تسعى لدخول لبنان وهذا ما تمّ كشفه!

ذكرت قناة الـ"MTV" في تقرير جديد لها أنّ هناك شركات إسرائيلية تعمل على دخول لبنان عبر ألعاب المسير وتحديداً عبر الإنترنت.

وذكر التقرير أن هناك شركة تُدعى "إيفوليوشن" لديها ارتباط بإسرائيل وممنوعة في لبنان، مشيراً إلى أنّ كازينو لبنان سيتحرك عبر القضاء لمنع كل المخالفات على صعيد ألعاب الميسر.

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بدوره، قال مدير عام الاقتصاد محمد حيدر إنّ ملف الشركات الإسرائيلية لن يمرّ مرور الكرام وهذا الأمر تواكبه وزارة الاقتصاد بشكل دائم، مشيراً إلى أن التعاون مع الأجهزة الأمنية والكازينو مستمر.

إلى ذلك، قال رولان خوري، مدير عام "كازينو لبنان" إن هناك مواقع معروفة بالاسم تنشطُ وتشكلُ خطراً على الأمن القومي، مشيراً إلى أن هناك عصابات تعمدُ إلى فتح مواقع الكترونية جديدة لألعاب الميسر بعدما نقوم بإغلاقها في لبنان.

