في دير عمار.. غضبٌ بسبب الكهرباء!

قطع مواطنون، مساء اليوم الجمعة، الطريق أمام بلدية دير عمار وذلك احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.

وطالب المعتصمون سُكان المنطقة للنزول إلى الشارع والضغط باتجاه إعادة التيّار الكهربائيّ.

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وإثر ذلك، أعيد فتح السير بالاتجاهين وعادت الحركة إلى طبيعتها.