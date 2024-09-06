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لبنان

في دير عمار.. غضبٌ بسبب الكهرباء!

Lebanon 24
06-09-2024 | 15:32
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قطع مواطنون، مساء اليوم الجمعة، الطريق أمام بلدية دير عمار وذلك احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.
وطالب المعتصمون سُكان المنطقة للنزول إلى الشارع والضغط باتجاه إعادة التيّار الكهربائيّ.
 
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وإثر ذلك، أعيد فتح السير بالاتجاهين وعادت الحركة إلى طبيعتها.
 

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دير عمار

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