27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في دير عمار.. غضبٌ بسبب الكهرباء!
Lebanon 24
06-09-2024
|
15:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قطع مواطنون، مساء اليوم الجمعة، الطريق أمام بلدية دير عمار وذلك احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.
وطالب المعتصمون سُكان المنطقة للنزول إلى الشارع والضغط باتجاه إعادة التيّار الكهربائيّ.
Advertisement
وإثر ذلك، أعيد فتح السير بالاتجاهين وعادت الحركة إلى طبيعتها.
مواضيع ذات صلة
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
Lebanon 24
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
07/09/2024 03:22:15
07/09/2024 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إفتتاح مركز "الأيادي الخضراء" التعليمي في كفرصير - جنوب لبنان
Lebanon 24
إفتتاح مركز "الأيادي الخضراء" التعليمي في كفرصير - جنوب لبنان
07/09/2024 03:22:15
07/09/2024 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش العدو الإسرائيلي يُلقي قنابل مضيئة فوق سهل مرجعيون - جنوب لبنان
Lebanon 24
جيش العدو الإسرائيلي يُلقي قنابل مضيئة فوق سهل مرجعيون - جنوب لبنان
07/09/2024 03:22:15
07/09/2024 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة.. شركات إسرائيلية تسعى لدخول لبنان وهذا ما تمّ كشفه!
Lebanon 24
ضجّة.. شركات إسرائيلية تسعى لدخول لبنان وهذا ما تمّ كشفه!
07/09/2024 03:22:15
07/09/2024 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
دير عمار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مين هيدي؟": نجوى كرم تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. أصبحت شقراء والجمهور يُشبهها بمايا دياب (صور)
Lebanon 24
"مين هيدي؟": نجوى كرم تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. أصبحت شقراء والجمهور يُشبهها بمايا دياب (صور)
00:39 | 2024-09-06
06/09/2024 12:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
يعمل معها في المحطة.. مذيعة الـ OTV تدخل القفص الذهبي شاهدوا كيف بدت مع عريسها (صور)
Lebanon 24
يعمل معها في المحطة.. مذيعة الـ OTV تدخل القفص الذهبي شاهدوا كيف بدت مع عريسها (صور)
02:31 | 2024-09-06
06/09/2024 02:31:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل 30 شخصاً إلى المستشفى.. إليكم ما أصابهم بعد تناولهم وجبة سريعة من أحد المحلات
Lebanon 24
نقل 30 شخصاً إلى المستشفى.. إليكم ما أصابهم بعد تناولهم وجبة سريعة من أحد المحلات
23:25 | 2024-09-05
05/09/2024 11:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوبيون ينزحون.. تدفق سكاني يعيد توزيع الأهالي في المناطق اللبنانية
Lebanon 24
الجنوبيون ينزحون.. تدفق سكاني يعيد توزيع الأهالي في المناطق اللبنانية
06:00 | 2024-09-06
06/09/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات سريّة تُكشف لأوّل مرّة عن بوتين... هكذا يعيش ولداه في قصر معزول
Lebanon 24
معلومات سريّة تُكشف لأوّل مرّة عن بوتين... هكذا يعيش ولداه في قصر معزول
09:00 | 2024-09-06
06/09/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:56 | 2024-09-06
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:25 | 2024-09-06
بيانٌ إسرائيلي عن آخر قصفٍ طال الجنوب.. ماذا فيه؟
16:00 | 2024-09-06
تتحدّى صواريخ "حزب الله".. تعرفوا إلى أبرز "الدفاعات الإسرائيلية"!
15:38 | 2024-09-06
ضجّة.. شركات إسرائيلية تسعى لدخول لبنان وهذا ما تمّ كشفه!
15:00 | 2024-09-06
"يديعوت أحرونوت": بـ"السلاح".. هكذا دخل "حزب الله" إلى الضفة!
14:39 | 2024-09-06
تطبيقٌ في لبنان يمنحك دولارات.. شكوك كبيرة حوله
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
07/09/2024 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
07/09/2024 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
07/09/2024 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24