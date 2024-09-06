30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قبرص لحزب الله: لسنا جزءاً من الحرب
Lebanon 24
06-09-2024
|
22:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
فتحت السلطات القبرصية خطاً مباشراً مع حزب الله بعد نحو شهرين ونصف شهر على تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لقبرص في حال سماح السلطات القبرصية لاسرائيل باستخدام قواعدها ومطاراتها في أيّ عدوان،
Advertisement
وعلمت «الأخبار» أن مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس، الذي زار بيروت في الأيام الماضية برفقة مدير التحليل بانايوتيس كومناس ومعاونيهما للبحث في ملفات مشتركة بين البلدين؛ من بينها الحرب على غزة وتداعياتها على المنطقة، التقى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في الضاحية الجنوبية. وقالت مصادر مطلعة إن «تزيونيس أكّد أمام رعد متانة العلاقة اللبنانية - القبرصية والتاريخ الذي يربط بين الشعبين اللبناني والقبرصي»، مؤكداً «رغبة بلاده في الحفاظ على هذه العلاقة». وشدد الزائر القبرصي على أن بلاده «ليس لديها أيّ نيّات عدائية، ولا يُمكن أن تكون جزءاً من أيّ عدوان يستهدف لبنان في حال وقوع حرب كبيرة».
وتأتي زيارة مدير جهاز المخابرات القبرصية للضاحية بعد لقاء مماثل بين نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، جرى خلاله النقاش في الحرب على غزة وتأثيراتها على المنطقة والعالم، وأظهر الجانب الألماني حرص الألمان على محاولة تهدئة الجبهة الجنوبية وتفادي الحرب الشاملة بالتواصل المباشر مع المقاومة. وعلى ما يبدو أن قبرص كما ألمانيا أصبحت حريصة على مدّ جسور مباشرة مع حزب الله على قاعدة أن التواصل المباشر بمعزل عن الوسطاء أكثر فعالية لتوضيح المواقف وتبديد الهواجس عند الطرفين.
الوفد القبرصي، الذي التقى في بيروت أيضاً النائب السابق وليد جنبلاط ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وسياسيين آخرين؛ من بينهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، توجه إلى دمشق للقاء رئيس إدارة المخابرات العامة اللواء حسام لوقا لمتابعة ملفات مشتركة بين دمشق ونيقوسيا؛ من بينها ملفا اللجوء وترسيم الحدود البحرية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات سريّة تُكشف لأوّل مرّة عن بوتين... هكذا يعيش ولداه في قصر معزول
Lebanon 24
معلومات سريّة تُكشف لأوّل مرّة عن بوتين... هكذا يعيش ولداه في قصر معزول
09:00 | 2024-09-06
06/09/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوبيون ينزحون.. تدفق سكاني يعيد توزيع الأهالي في المناطق اللبنانية
Lebanon 24
الجنوبيون ينزحون.. تدفق سكاني يعيد توزيع الأهالي في المناطق اللبنانية
06:00 | 2024-09-06
06/09/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت من شدة تأثرها: ميريام فارس ترتدي مُجددا فستان زفافها.. صممته بنفسها (فيديو)
Lebanon 24
بكت من شدة تأثرها: ميريام فارس ترتدي مُجددا فستان زفافها.. صممته بنفسها (فيديو)
04:39 | 2024-09-06
06/09/2024 04:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإنفجار هائل.. غاراتٌ تطالُ أطراف صريفا في جنوب لبنان
Lebanon 24
فيديو لإنفجار هائل.. غاراتٌ تطالُ أطراف صريفا في جنوب لبنان
14:04 | 2024-09-06
06/09/2024 02:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "أقوى هجوم مركّب لحزب الله".. ماذا نعرف عنه؟
Lebanon 24
معلومات عن "أقوى هجوم مركّب لحزب الله".. ماذا نعرف عنه؟
11:00 | 2024-09-06
06/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-09-07
السيارة باتت "حلم اللبناني".. قنابل موقوتة تسير على الطرق وشركات تزوّر
02:45 | 2024-09-07
اسئلة ديبلوماسية عن رد "حزب الله"
02:15 | 2024-09-07
مخاوف من تحركات للمسلحين في سوريا
02:13 | 2024-09-07
طقس متقلب في لبنان.. الأب خنيصر يُحذر: موسم الأعاصير الفتاكة بدأ والآتي أعظم
02:06 | 2024-09-07
يُشرف رسميا على العلاقات الخارجية لحماس من لبنان.. من هو علي بركة؟
02:00 | 2024-09-07
هل يقرأ "حزب الله" خطاب الآخرين جيدًا؟
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
07/09/2024 09:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
07/09/2024 09:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
07/09/2024 09:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24