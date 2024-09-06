30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قرار شورى الدولة يقلب المعطيات والتمديد لقائد الجيش هو الخيار المرجّح
Lebanon 24
06-09-2024
|
22:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المؤكد ان قرار شورى الدولة قبول الطعن بالتمديد للواء بيار صعب حمل معطيات جديدة في شأن مستقبل قيادة الجيش ويصح القول ان ما بعد قرار مجلس الشورى ليس كما قبله فالأمور اصبحت مختلفة ومفتوحة على سيناريوهات محددة.
Advertisement
وكتبت ابتسام شديد في " الديار": في الشكل يعتبر" وقف تنفيذ "قرار اتخذه وزير الدفاع موريس سليم خسارة للوزير مقابل نقطة رابحة لقائد الجيش جوزف عون الذي ربح جولة في المعركة المحتدمة مع وزير الدفاع .
في المضمون يمكن الجزم ان قبول الطعن يصب في خانة التمديد الثاني لقيادة اليرزة الحالية بعد ان أبطل التمديد لصعب مما أفقد الفريق الساعي للإطاحة بقائد الجيش احد الأوراق الأساسية .
وفي حين بدا الحديث عن سيناريوات وحلول حول كيفية التعاطي مع ملف قيادة الجيش كي لا يصيبها الشغور نفسه الذي اصاب الرئاسة الأولى فان الحركة الجارية في الكواليس تؤكد ان موضوع التمديد لقائد الجيش لن يكون سهلا ومرشح لأن يتحول الى مادة خلافية بين القوى السياسية كما جرى في التمديد الأول لحسابات سياسية أولا وشخصية احيانا، ومع ذلك فان من عارض التمديد السابق عالق اليوم في قراره وسط الظروف الأمنية في ظل الحرب من جهة و الخوف المسيحي من خسارة آخر المواقع المارونية في الدولة بعد الرئاسة الأولى مما قد يدفع قوى معينة لتقديم مراجعة ذاتية والتخلي عن معارضة التمديد مما قد يدفع الى الموافقة على التمديد او الذهاب الى جلسة حكومية إذا تأزمت الامور لتعيين قائد جيش جديد ومجلس عسكري في جلسة يشارك فيها وزراء التيار الوطني الحر مما يجعل الاحتمالات تتأرجح بين الخيارين.
تحاذر كل الأطراف الإفصاح عن وجهة نظرها إزاء مستقبل قيادة الجيش لكن مراجعة المواقف الماضية تؤكد بقاء الاصطفافات نفسها فالنائب جبران باسيل يتصدر قائمة المعارضين لكن الدخول في مواجهة برفض التمديد اليوم مسألة فيها وجهة نظر على ضوء الأحداث والمتغيرات السياسية الكبرى، مع ان الرئيس السابق ميشال عون أعطى مؤشرات سلبية قبل أيام في حديثه عن قائد الجيش كما ان الامور وصلت الى نقطة اللاعودة بين وزير الدفاع وقائد الجيش مما يحتم تعيين قيادة عسكرية جديدة.
النائب وليد جنبلاط من جهته يرفض الدخول في سجال التمديد والتعيين وعلى الأرجح لا يريد ان يحمل تبعات ردود الفعل والمواجهة مع القوى المسيحية وينقل عن محيطه ايضا انه يعارض إنتقال قيادة الجيش الى رئيس الأركان من منطلق رفضه ان يكون شريكا في اقتناص المواقع المسيحية وإخراج المسيحيين من المعادلة الوطنية، كما ان وضع رئيس الأركان المعين من الناحية القانونية ليس صلبا بسبب إعتراض وزير الدفاع على تجاوز صلاحياته، وعلى الخطى نفسها يسير حزب الله اذ يتجنب ان يكون فريقا الى جانب احد في هذا الموضوع فالتمديد الأول اغضب التيار الوطني الحر وهو على الأرجح بغنى عن الدخول في سجال ومواجهة مع أحد لهذا السبب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات سريّة تُكشف لأوّل مرّة عن بوتين... هكذا يعيش ولداه في قصر معزول
Lebanon 24
معلومات سريّة تُكشف لأوّل مرّة عن بوتين... هكذا يعيش ولداه في قصر معزول
09:00 | 2024-09-06
06/09/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوبيون ينزحون.. تدفق سكاني يعيد توزيع الأهالي في المناطق اللبنانية
Lebanon 24
الجنوبيون ينزحون.. تدفق سكاني يعيد توزيع الأهالي في المناطق اللبنانية
06:00 | 2024-09-06
06/09/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت من شدة تأثرها: ميريام فارس ترتدي مُجددا فستان زفافها.. صممته بنفسها (فيديو)
Lebanon 24
بكت من شدة تأثرها: ميريام فارس ترتدي مُجددا فستان زفافها.. صممته بنفسها (فيديو)
04:39 | 2024-09-06
06/09/2024 04:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإنفجار هائل.. غاراتٌ تطالُ أطراف صريفا في جنوب لبنان
Lebanon 24
فيديو لإنفجار هائل.. غاراتٌ تطالُ أطراف صريفا في جنوب لبنان
14:04 | 2024-09-06
06/09/2024 02:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "أقوى هجوم مركّب لحزب الله".. ماذا نعرف عنه؟
Lebanon 24
معلومات عن "أقوى هجوم مركّب لحزب الله".. ماذا نعرف عنه؟
11:00 | 2024-09-06
06/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-09-07
السيارة باتت "حلم اللبناني".. قنابل موقوتة تسير على الطرق وشركات تزوّر
02:45 | 2024-09-07
اسئلة ديبلوماسية عن رد "حزب الله"
02:15 | 2024-09-07
مخاوف من تحركات للمسلحين في سوريا
02:13 | 2024-09-07
طقس متقلب في لبنان.. الأب خنيصر يُحذر: موسم الأعاصير الفتاكة بدأ والآتي أعظم
02:06 | 2024-09-07
يُشرف رسميا على العلاقات الخارجية لحماس من لبنان.. من هو علي بركة؟
02:00 | 2024-09-07
هل يقرأ "حزب الله" خطاب الآخرين جيدًا؟
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
07/09/2024 09:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
07/09/2024 09:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
07/09/2024 09:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24