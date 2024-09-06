منصات كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ.. إسرائيل تُعلن قصف بنى عسكرية لحزب الله في الجنوب

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، ان سلاح الجو هاجم أكثر من 15 منصة إطلاق وبنى تحتية عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان.وأضاف الجيش الإسرائيلي أن بعض هذه المنصات التي تم استهدافها "كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، قصف مواقع عسكرية على الجانبين، وسط تواصل التصعيد منذ تشرين الأول الماضي على طرفي الحدود.واستهدف قصف "فوسفوري" المنطقة الواقعة بين تل نحاس والحمامص باتجاه سهل مرجعيون.كما استهدفت غارة منزلا في بلدة الضهيرة، إلى جانب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.كما قالت مراسلة "سكاي نيوز عربية" إن مسيرة إسرائيلية شنّت غارة على أطراف بلدة مارون الرأس جنوب لبنان.في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف ثكنة زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة، وكذلك استهداف موقع ‏معيان باروخ بمسيرة انتحارية.(سكاي نيوز)