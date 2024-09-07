Advertisement

لبنان

بالصورة.. قتيل بحادث سير مروع على طريق بريتال

Lebanon 24
07-09-2024 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1243734-638612914551264787.jpg
Doc-P-1243734-638612914551264787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع ليلا حادث سير على طريق بريتال قرب أحد المطاعم بين سيارة من نوع بيك اب ودراجة نارية ما ادى الى وفاة سائق الدراجة وإصابة شخص كان خلفه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
Advertisement
 
 

يُشار إلى انه في المكان نفسه وقع حادث أمس الجمعة أدى أيضا إلى سقوط قتيل وجريح.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-09-07
02:45 | 2024-09-07
02:15 | 2024-09-07
02:13 | 2024-09-07
02:06 | 2024-09-07
02:00 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24