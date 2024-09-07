بالصورة.. قتيل بحادث سير مروع على طريق بريتال

وقع ليلا حادث سير على طريق بريتال قرب أحد المطاعم بين سيارة من نوع بيك اب ودراجة نارية ما ادى الى وفاة سائق الدراجة وإصابة شخص كان خلفه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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