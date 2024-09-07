ردا على الاعتداء على بلدة فرون.. حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا

أعلن حزب الله في بيان انه ردًا على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة خصوصاً الاعتداء الأخير ‏على بلدة فرون، قصف عناصره يوم السبت 7-9-2024 قاعدة جبل نيريا (مقر ‏قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا. ‏

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