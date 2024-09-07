Advertisement

لبنان

ردا على الاعتداء على بلدة فرون.. حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا

Lebanon 24
07-09-2024 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1243737-638612918678343295.jpg
Doc-P-1243737-638612918678343295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حزب الله في بيان انه ردًا على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة خصوصاً الاعتداء الأخير ‏على بلدة فرون، قصف عناصره يوم السبت 7-9-2024 قاعدة جبل نيريا (مقر ‏قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا.  ‏
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-09-07
02:45 | 2024-09-07
02:15 | 2024-09-07
02:13 | 2024-09-07
02:06 | 2024-09-07
02:00 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24