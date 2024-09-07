باسيل: توقيف سلامة انتصار للبنانيين

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أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ التيار هو مع الدفاع عن لبنان ضد اسرائيل ولكنه ليس مع ربطه بحروب ليس له مصلحة فيها. وأضاف أن التيار مع الشراكة والتوازن وعدم عزل اي مكون ولكنه لا يقبل أن تفرض عليه خيارات سياسية واقتصادية ليس مقتنعًا بها.وفي موضوع توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامه، أشار باسيل خلال العشاء السنوي الذي نظّمته هيئة قضاء البترون في "التيار"، الى أن التيار الوطني الحر هو الوحيد الذي تجرّأ على المواجهة في هذا الملف لأنه غير مرتشٍ، موضحاً أنه تمت محاولة إغرائه بالقروض المدعومة والمحاولات باءت بالفشل، ولافتاً إلى أن سلامة اشترى قضاة وأمنيين وسياسيين وإعلاميين للإشادة به في الاعلام.باسيل رأى أن التطور القضائي الحاصل له رمزيته بحيث أن توقيف سلامه المدعوم من المنظومة وبمواجة كل الشعب اللبنان ،ولو لمدة يومين، هو انتصار للبنانيين عن طريق قاضٍ تجرّأ وأعلى العدالة على مصالح المنظومة.وأكد أنه ما من قاضٍ مهما كانت طائفته أو انتماؤه السياسي يقدر أن يطلق رياض سلامه لأن لعنة الشعب اللبناني ولعنة الله ستلاحقه.باسيل أكد أن التيار سيكون دائمًا بالمرصاد ولن يسكت لا في القضاء ولا في الشارع ولا أحد يمنعه من التوجه الى القضاء الأجنبي في حال خذله القضاء اللبناني.وفيما يخص ملف رئاسة الجمهورية، اوضح باسيل الا أحد يستطيع إبعاد التيار عن قناعاته ومبدئيته ومواقفه الوطنية ولو كانت الكلفة الحياة السياسية والشخصية، مؤكّدًا أن التيار قال من اليوم الأول انه لا يريد رئيس جمهورية ينتمي إليه، ولكنه يرفض أن يختار أحد عنه او يفرض عليه رئيساً ولهذا السبب الرئاسة بحاجة لتوافق وحوار وتشاور .باسيل جدد الدعوة الى الحوار معتبرًا أن من يرفضها يتحمل المسؤولية، مؤكدًا رفض التيار بموقعه وحجمه أن يكون مسؤولًا عن ضياع رئاسة الجمهورية وعن قبول الفراغ فيها لأجل مفتوح ولذلك فإن المعرقلين يتحملون أي ضياع لرئاسة الجمهورية.أما في الإنماء البتروني قفد عرض باسيل سلسلة المشاريع التي تعذر إكمالها لغاية اللحظة لسبب واحد وهو ١٩ تشرين ٢٠١٩ووقف تمويلها بسبب الانهيار المالي وإفلاس الدولة وعدم قدرة المتعهّدين على إكمال الأعمال دون أموال. وقال: هذه المشاريع هي طريق القديسين و أوتوستراد تنورين التحتا وتنورين الفوقا وطريق تنورين الفوقا -اللقلوق ومحطة الصرف الصحي في بساتين العصي التي أوقفها بطرس حرب والقوات بصور العذارء ومار شربل، بالإضافة الى سد بلعا وسد المسيلحة حيث كل كلام عن إغلاقه بالشمع الأحمر بسبب المخالفات فهو سياسي بحت للتشويش ولإيقاف الأعمال فيه بعد تأمين التمويل الخاص به. بالاضافة الى المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها إنما عمل على خرائطها وتمويلها وهي :1- طريق الدراجات من البربارة \ المدفون لشكا \ أنفه مروراً وميناء البترون.2 درب المدفون رفقا ودرب المسيلحة ودرب رفقا بقسميا.3 المسرح والمدّرج عند قلعة المسيلحة.4 قلعة بشتودار - بشعلي.5 إكمال البرج الأثري لقلعة سمار جبيل ليكتمل مشروع القلعة مع الطريق والكنيسة والساحة.وتابع: كما والمشاريع المرسومة والمخطط لها وتأمن التمويل لقسم منها ، في مدينة البترون وخارجها مثل:*خارج المدينة:-1 طريق بشعلي دوما وطريق دوما _ تنورين التحتا-2 مشاريع الصرف الصحي ومحطاته في وسط البترون )حوالي 50مليون دولار وأقر في مجلس النواب)3 - المنطقة الاقتصادية في وسط البترونداخل المدينة:-1 ساحة مار جريس وساحة السيدة-2 المنتزه البحري الدائري من البحصة الى األساسية-3 توسيع مرفأ البترون وإمتداده-4 السراي الحكومي والمتحف-5 ترميم كل حجر رملي وتبليط بازالت كل طريق بالبترون القديمة وأمور تنظيمية كثيرة داخل المدينة.باسيل أعلن عن عملية إعادة تأهيل نوعية لمستشفى البترون إداريًّا وتنظيميًّا وماليًّا وعن مشروع توأمة ليكون مستشفى جامعي مع البلمند وتحت إشراف مستشفى الروم حتى تكون لمستشفى البترون إدارة مالية وطبية وتقنية وتنظيمية فعالة تؤمن حاجات المنطقة الصحية.رئيس التيار شدد على أن المطلوب من التيار سياسيًا هو العودة الى الحالة الشعبية الذي كان بها في ال ٢٠١٨ والتواصل مع الناس وعدم تركها مضللة ومشوشة. والمطلوب الاقرار بالخطأ من دون حمل ما لم "نخطئ به".وتابع: أما وطنيًّا فالمطلوب من التيار متابعة الملفات التي لا يتجرّأ أحد على فتحها، وعليه أن يتحرر من كل القيود التي تعرقل عمله كما تحرر من بعض نوابه ويتخرر من كل التفاهمات والاتفاقات والمساومات التي تعطل عمله فيكمل في ملف النازحين وملف الشراكة الوطنية زمحاربة الفساد ولو كان جمهور الفساد في لبنان أكبر من جمهور الاصلاح.باسيل أشار الى أن التيار استُهدف في الاعلام بالاغتيال المعنوي وبالعقوبات وكله باء بالفشل ، والان يتم استهدافه من الداخل، مضيفاً: "صرح أحد الزعماء المسيحيين ان تفكك التيار هو مصلحة للبنان وهذا الكلام يوضع برسم المتلاعبين في التيار من الداخل.ورأى باسيل ان الداخل والخارج التقيا على تفكيك التيار ورسم سياسة له خارجة عن قضيته ومبادئه وسياسته وأكّد أنه لن ينفعهم اللعب بالتيار من الداخل فالتيار رد عليهم بكل كوادره ومسؤوليه والمنسبين فيه والمناصرين وقال لهم :"نحن ملتزمون وموحدون أقوى من مخروقين".باسيل ذكّر بمقابلته المزمع إجراؤها على شاشة ال otv مساء الاثنين ٩ ايلول ٢٠٢٤ والتي سيتحدث خلالها عن الحقيقة كاملة والفرق بين الوفاء والخيانة والفرق بيت التيار الواحد والدكاكين داخل التيار.وختم قائلًا:" إعرفوا أننا تيار وطني حر أصحاب القضية ونحملها بإيماننا بتيارنا ولا أحد يمكنع إبعادنا عن قضيّتنا وتيارنا ولبناننا".