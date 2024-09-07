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لبنان

مصدر اقتصادي: التوقيف منيح لرياض وهذا ما ستحصّله الخزينة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-09-2024 | 01:15
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قال مصدر إقتصادي رسمي "إن ما حصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من توقيف "هو جيد له ".
وقال بالحرف: "هذا الشيء منيح لرياض، وافضل من أن يبقى عرضة للمخاطر او للتوقيف خارج لبنان"، مؤكداً "أن التحقيق أكثر من جدي وسيتم ضم كل الملفات والقضايا المتهم بها سلامة في ملف واحد للمحاكمة، وبهذه الطريقة سيكون هناك إستفادة للدولة وبالتحديد الخزينة اللبنانية بحوالى 400 مليون يورو، أي الأموال التابعة لشركة "فوري" وشركة "أوبتيموم" المحجوزة في المصارف الأوروبية، ومن خلال هذه المحاكمة من قِبل القضاء اللبناني لسلامة تستطيع الدولة اللبنانية إسترجاع هذه الأموال .
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المصدر لفت الى أن عددا من الإستدعاءات سوف تحصل في الأيام اللاحقة بعد الإنتهاء من التحقيق مع رياض سلامة .




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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