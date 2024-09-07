"تيار المردة" في زحلة تمهيدا لزيارة فرنجية

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زار عدد من كوادر "تيار المردة" المقربين من رئيس "التيار" سليمان فرنجة مدينة زحلة قبل أيام حيث كان لهم عدد من اللقاءات مع فعاليات زحلية إقتصادية وإجتماعية وحتى سياسية من الصف الثاني.ولفت مصدر مطلع على حراك هؤلاء الى أن رئيس فرنجية سوف يزور البقاع منتصف شهر أيلول او في نهايته، وأن هذه الزيارة سيكون لها طابع سياسي، تبدأ برجال الدين لتنتهي بالشخصيات السياسية .المصدر ختم بأن الزيارة الى البقاع سيكون لها طابع سياسي من خلال الكلمة التي سيلقيها فرنجية وتتضمن الخطوط العريضة لترشيحه.