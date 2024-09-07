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لبنان

مخاوف من تحركات للمسلحين في سوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-09-2024 | 02:15
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في اجواء الحرب المفتوحة التي تعيشها المنطقة، بات استعمال كل طرف لكل اوراقه امرا واردا، ومن هنا بدأ الحديث عن تحركات لبعض المسلحين السوريين للقيام بعمليات ضد الجيش السوري و"حزب الله".
وبحسب مصادر مطلعة فإن تحركات هؤلاء تتركز في الجنوب السوري، اي المنطقة الحدودية مع لبنان وذلك لتشكيل ضغط، وان كان معنويا، على الحزب واشغاله والتأثير على تحركاته في سوريا.
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وتقول المصادر ان هذه التسريبات تبقى محدودة في ظل تحييد الدولة السورية نفسها عن المعركة المباشرة، وهذا ما يدفع خصومها الى عدم الذهاب بعيدا في استهدافها، اقله خلال هذه المرحلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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