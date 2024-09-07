اسئلة ديبلوماسية عن رد "حزب الله"

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بالرغم من مرور حوالى اسبوعين على تنفيذ "حزب الله" رده على اسرائيل الا ان بعض الديبلوماسيين والاعلاميين الاجانب لا يزالون يتواصلون مع احزاب وشخصيات حليفة للحزب للاستفسار عن الرد.وبحسب المصادر فإن الاسئلة تدور حول عدد المسيرات التي تم اطلاقها وما مدى معرفة الحزب بـ"الوحدة 8200 "اضافة الى تفاصيل مرتبطة بالضربة الاستباقية الاسرائيلية.وتؤكد المصادر أن ايا من "المستفسرين" لم يحصل على اجابات فعلية لان حلفاء الحزب ليس لديهم اي اجابة حقيقية عن المواضيع المطروحة، لا بل ان قيادات اساسية في الحزب ليس لديها اي علم بهذه للتفاصيل.