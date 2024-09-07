في بعلبك.. العثور على جثة رجل في العقد السابع وهذه هويته

عثر صباح اليوم السبت على جثة رجل في العقد السابع امام محلات مراد للتجارة العامة في دورس – بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وحضرت الاجهزة الامنية إلى المكان وكشفت على الجثة وتبين انها لسوري يدعى "ب. م".

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