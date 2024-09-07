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لبنان

في بعلبك.. العثور على جثة رجل في العقد السابع وهذه هويته

Lebanon 24
07-09-2024 | 01:51
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عثر صباح اليوم السبت على جثة رجل في العقد السابع امام محلات مراد للتجارة العامة في دورس – بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحضرت الاجهزة الامنية إلى المكان وكشفت على الجثة وتبين انها لسوري يدعى "ب. م".
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دورس

بعلبك

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