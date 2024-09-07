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لبنان
عطل في سنترال عمشيت.. هذا ما اعلنته اوجيرو
Lebanon 24
07-09-2024
|
01:57
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أفادت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها في منصة "إكس"، بأن "عطلا طرأ على سنترال عمشيت بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، وتعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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