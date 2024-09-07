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لبنان

عطل طرأ على الرقم 140.. رقمان موقتان للصليب الأحمر في بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
07-09-2024 | 03:25
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أفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن عطلا طرأ على رقم الطوارئ المجاني 140 في بيروت وجبل لبنان بسبب توقف سنترال "أوجيرو".

ودعا إلى الاتصال في الحالات الطارئة على الرقمين الموقتين: 71140122 – 81715074.
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الصليب الاحمر

ارقام الصليب الاحمر

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