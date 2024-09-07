عطل طرأ على الرقم 140.. رقمان موقتان للصليب الأحمر في بيروت وجبل لبنان

أفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن عطلا طرأ على رقم الطوارئ المجاني 140 في بيروت وجبل لبنان بسبب توقف سنترال "أوجيرو".



ودعا إلى الاتصال في الحالات الطارئة على الرقمين الموقتين: 71140122 – 81715074.

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