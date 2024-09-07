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لبنان
وهاب التقى قماطي مع وفد من "حزب الله"
Lebanon 24
07-09-2024
|
04:23
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استقبل رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب في دارته في الجاهلية، عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي على رأس وفد من الحزب، في حضور نائب رئيس حزب التوحيد العربي الدكتور هشام الأعور ومسؤول العلاقات السياسية عصمت العريضي .
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وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات المحلية والاقليمية.
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