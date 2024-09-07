Advertisement

لبنان

وهاب التقى قماطي مع وفد من "حزب الله"

Lebanon 24
07-09-2024 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1243825-638613066872283044.jpg
Doc-P-1243825-638613066872283044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب في دارته في الجاهلية، عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي على رأس وفد من الحزب، في حضور نائب رئيس حزب التوحيد العربي الدكتور هشام الأعور ومسؤول العلاقات السياسية عصمت العريضي .
Advertisement
وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات المحلية والاقليمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:27 | 2024-09-07
05:06 | 2024-09-07
05:00 | 2024-09-07
04:36 | 2024-09-07
04:12 | 2024-09-07
04:02 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24