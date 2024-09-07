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لبنان

نقابات عمال الجنوب: لإعادة النظر في السياسات التعليمية

Lebanon 24
07-09-2024 | 05:06
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 استنكر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب حسين مغربل قراري رسمي التسجيل 50 دولارا في التعليم الرسمي و112 دولارا في الثانوي، "لأنه يتعارض مع مجانية التعليم لكل اللبنانيين، في وقت تعاني فيه الأسر اللبنانية من أزمات اقتصادية خانقة".
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وطالب بإلغاء الرسم فوراً، دعيا المعنيين "من اتحاد عمالي عام ولجان اهل وجمعيات مجتمع أهلي ومدني إلى الضغط لإعادة النظر في القرار والسياسات التعليمية التي تؤثر سلباً على مستقبل الأجيال".
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