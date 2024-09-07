مفتي صور وجبل عامل: كل القوى السياسية تستطيع ان تلعب دوراً داعماً للمقاومة

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اعتبر مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله خلال لقائه مسؤول قطاع صور في "حزب الله" حسن هاشم والقيادي في حركة "أمل" عادل عون وعددا من الوفود الاهلية والروحية، ان "الكيان الصهيوني الغاصب يمارس ابشع الجرائم بحق الانسانية واخطر الممارسات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني ويستهدف في لبنان المدنيين مما يحول دون عجلة الحياة اليومية في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية الاخرى".أضاف: "هذه الصورة التي يرسمها العدو الاسرائيلي على ارض غزة ولبنان هي محاولة ابادة جماعية يرتكبها من اجل مزيد من المجازر وهذا يتطلب وقفة ضمير مجتمعية عالمية ووقفة دعم حقيقي للمقاومة التي هي حاجة ملحة من اجل المواجهة لان العدو الاسرائيلي لا يفهم الا لغة القوة".ورأى أن "كل القوى السياسية اللبنانية تستطيع ان تلعب دورا داعما للمقاومة ضمن اطار الظروف والاستطاعة وعلى قاعدة بيده او بلسانه او بقلبه وذلك اضعف الايمان".