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لبنان

رازي الحاج افتتح "مهرجانات بسكنتا" بنسختها الثالثة

Lebanon 24
07-09-2024 | 06:48
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افتتح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج "مهرجانات بسكنتا" بنسختها الثالثة.

تخلل اليوم الأول من المهرجان تكريم النائب الحاج لعدد من الفنانيين من ابناء بسكنتا وهم الشاعرة الزجلية نغم ابي كرم، الفنان ايلي العلم والفنانة إليسا مدوّر والفنان هيثم ابو حيدر والفنان جان ابو حيدر.
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يذكر ان "مهرجانات بسكنتا" من تنظيم مؤسسة الدكتور وديع الحاج بالتعاون مع street festival. وتقام في ساحة كنيسة مار يوسف بسكنتا وتستمر حتى مساء غد الأحد.
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