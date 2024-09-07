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لبنان

بالصور.. حادث مروع على أوتوستراد ضبية والجرحى بينهم عسكريين

Lebanon 24
07-09-2024 | 06:54
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أدّى اصطدام بين شاحنة تابعة لشركة "بيبسي" وحافلة تنقل عسكريين على أوتوستراد ضبية الى سقوط جرحى.
 
 
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