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لبنان

ياسين: وزارة البيئة ملتزمة إشراك الشباب في برامجها

Lebanon 24
07-09-2024 | 07:17
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رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممثلاً بوزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، "المنتدى الوطني للقيادات الشابة" الذي عقد في حرم الجامعة اللبنانية - الأميركية في جبيل بدعوة من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"مركز خدمات الشؤون الدولية" في الجامعة، ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو ونائب رئيس الجامعة ايلي بدر وأكثر من 400 شاب وشابة من مختلف المناطق اللبنانية.
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وقال ياسين في كلمة للمناسبة: "احتفالاً بعشر سنوات من برنامج القيادات الشابة الذي ينسّق عمله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، تشرفت بتمثيل دولة رئيس مجلس الوزراء، وتعرفت على مشاريع الشباب المميزة ومبادراتهم حول عدة قضايا مهمة جداً للمجتمع والبيئة والاقتصاد في لبنان".
 
وأضاف: "أشرت إلى التزام وزارة البيئة إشراك الشباب في كثير من برامجها ومشاريعها، مثلاً كإشراك المفاوضين الشباب في المؤتمرات الدولية حول التغير المناخي، والعمل نحو تعزيز الحوكمة البيئية ومبادرات الفرز من المصدر وإعادة التشجير".

 
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